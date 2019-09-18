В МГТУ представлены экологические отчёты за 2018 год

Сегодня в МГТУ были представлены экологические отчеты Кольской АЭС, СевРАО и «Атомфлота» за 2018 год. Мероприятие прошло в формате презентации, в ходе которой перед аудиторией выступили действующие специалисты-экологи атомных предприятий.

Гости университета рассказали студентам о том, как обеспечивается безопасная работа их непростых производств, как ведется контроль за загрязнением окружающей среды, каков вклад отрасли атомной энергетики в промышленные выбросы региона.

Борис Петров, проректор по учебной работе МГТУ: «МГТУ - это кузнеца инженерных кадров для северного региона и их экологическое образование, наряду с технической технологической подготовкой, это тоже очень важный аспект».

Однако, несмотря на положительную динамику, расслабляться нельзя.

Ядерная и радиационная безопасность - важные аспекты экологической работы, которые всегда должны быть под бдительным контролем. Особое внимание уделяется к уменьшению количества радиоактивных отходов.

Сергей Жаворонкин, секретарь Общественного совета Госкорпорации «Росатом» по вопросам безопасного использования атомной энергии в Мурманской области: «Россия делает свои шаги по созданию замкнутого ядерного цикла. И опытно-демонстрационный центр, который в настоящее время успешно запускается. Я думаю. Смешанное топливо, мы это будем делать, чтобы атомные станции вырабатывали электроэнергию, количество отходов было меньше».

В этом деле, мастерством может похвастаться Кольская АЭС. У них действуют различные программы по уменьшению воздействия на природу севера.

Иван Дурягин, инженер по охране окружающей среды Кольской АЭС: «Кольская АЭС за 2018 год потратила более 800 миллионов рублей на природоохранную деятельность. В дальнейшем планируются новые проекты, реконструкции, модернизации, введение в строй новых очистных сооружений».

Также согласно экологической политике Росатома, существует план, по которому на Кольской АЭС запланированы и проводятся мероприятия, направленные на минимизацию воздействия на окружающую среду.