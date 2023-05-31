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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.05.23 19:30

В МГТУ прошла торжественная церемония награждения призёров Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда»

Школьная олимпиада «Звезда» - одна из наиболее популярных в области инженерии. Её цель - привить подрастающему поколению интерес к научно-исследовательской деятельности, а заодно повысить внимание молодёжи к техническим специальностям.

Евгения Бурнашова, руководитель аппарата Мурманского регионального отделения Союза машиностроителей России: «Те кадры, которые она позволяет выявить, те талантливые дети, которых мы сегодня будем награждать, возможно, в будущем придут на наши промышленные предприятия и займут хорошие должности. Потому что те задачи, которые они решают на протяжении четырех часов в заключительном этапе, это достаточно сложные задачи, которые разрабатываются специалистами из реального сектора экономики».

Помимо основного направления «Техника и технологии» учащиеся с 6-го по 11-й классы могли проявить свои знания в области естественных наук, истории, экономики, психологии, права и не только. В этом году в нашем регионе 11 призёров интеллектуального состязания - шесть по русскому языку, два по обществознанию и три по основному профилю. Теперь у отличившихся ребят будет преимущество перед другими абитуриентами при поступлении в вуз.

Евгения Бурнашова, руководитель аппарата Мурманского регионального отделения Союза машиностроителей России: «Олимпиада «Звезда» внесена в перечень олимпиад, утверждённых Минобрнауки России. Это говорит о том, что если ребёнок, сдавая ЕГЭ по профильным предметам – физика или математика, набирает 75 баллов и выше, то они автоматически округляются до 100 баллов. Плюс есть вузы-партнёры данной олимпиады. Они есть по всей стране, которые предлагают свои условия для поступления: кто-то льготные условия поступления, а кто-то принимает и без вступительных экзаменов. Также есть предприятия, которые тоже поддерживают призёров и выпускников данной олимпиады».

А вот Иванову Максиму ещё не скоро сдавать ЕГЭ. В свои 12 лет он мало задумывается о будущей профессии, но уже сейчас к учёбе относится серьёзно. Когда учительница по русскому языку предложила ему поучаствовать в олимпиаде, он недолго раздумывал, а по итогу стал бронзовым призёром на всероссийском этапе. 

Максим Иванов, призёр Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда»: «Решать, кончено, было очень сложно. Были задания многие, которые мы проходили и в 6-ом классе, и в 5-ом, даже в начальной школе. А некоторые задания даже были связаны с историей. Надо было какое-то слово заменить на новое слово, там было старославянское и надо было его на русское. Надо было только догадываться. В принципе, задания были решаемы, как-то так получилось всё».

В стенах Мурманского государственного технического университета в торжественной атмосфере ребятам вручили дипломы от Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и подарки. 

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