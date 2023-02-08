В МГТУ состоялось торжественное открытие научно-исследовательской лаборатории «Логистика в Арктике»

Сегодня отмечают День российской науки, а в стенах Мурманского государственного технического университета состоялась выставка научных проектов заявленных участников, а также главное событие этого дня – открытие научной лаборатории в здании вуза.

Благодаря тому, что люди, наделенные любопытством и пытливым умом, не боялись пробовать и рисковать, мы можем наблюдать как из когда-то неправдоподобных идей появились потрясающие изобретения. И Мурманская области в этом играет далеко не последнюю роль.

- Я точно убеждён, что развитие любой страны, любого региона тесно связано с развития науки. А Мурманской области есть чем гордиться.

В нашем регионе около 37 научных организаций, которые занимаются исследованиями. Конечно, особые условия создают для молодёжи, заинтересованной в изысканиях. С каждым годом на территории Заполярья появляются всё больше различных изобретений и возможностей для научного прогресса.

Юрий Фомин, заместитель губернатора Мурманской области: «Мы действительно заинтересованы в том, чтобы на Кольский полуостров приезжали всё больше, больше и больше молодых исследователей, аспирантов, молодых кандидатов наук, которые бы развивали, можно даже так сказать, какую-то индустрию научную у нас здесь».

В День российской науки МГТУ распахнул свои двери для всех желающих. В университете организовали выставку-дегустацию и представили результаты работ студентов и детского технопарка «Кванториум».

Ярослав Пирогов, лаборант детского технопарка «Кванториум»: «Здесь представлены примеры дозатора, которые позволяют биологический материал привести до состояния однородной смеси. Проще сказать - сделать кашу, это, грубо говоря, лабораторный миксер».

На площадке можно было попробовать необычную еду из ламинарии, увидеть в аквариуме, выращенные студентами живые организмы.

И, конечно, посмотреть на изобретения.

Одно из самых важных событий праздника – торжественное открытие в МГТУ научно-исследовательской лаборатории «Логистика в Арктике».

Мария Князева, и.о. ректора МГТУ: «Да, это очень уникальная для нас лаборатория. Логистической тематикой университет начинал заниматься достаточно давно. Первые работы были 15-16-х годов. Это были робкие попытки зайти в эту тему. Для тех, кто работает в режиме «Маринет», мы понимаем, что логистика и движение судов – это взаимосвязанные вещи. Одно без другого странно рассматривать».

Новая лаборатория позволит осуществлять фундаментальные и прикладные исследования в области транспорта и логистики с использованием современных технологий. Из главных вызовов в том, что многое программное обеспечение нужно будет писать самим. Но, как уверяет руководство вуза, в университете есть потенциал в IT-сфере, а значит – задача будет решена.

Меры поддержки молодых учёных этим не ограничатся. Идей же у региональных исследователей много.