В МГТУ состоялся день, посвященный истории покорения Арктики

Студентам университета был продемонстрирован документальный фильм о путешествии на Аляску, открыта тематическая выставка, а также прошла встреча с известным российским путешественником Михаилом Малаховым.

В холле МГТУ развернулась экспозиция, посвященная истории освоения Арктики. На выставке представлены орудия лова, технические средства моряков, архивные документы и фотографии. Экспонаты подбирали сотрудники университетского музея.

Сергей Агарков, ректор МГТУ: «Самая главная наша главная задача - обеспечить преемственность поколений в прямом смысле этого слова. Сегодня много декоративного, фейкового, что связано с Арктикой, а мы говорим о настоящем».

Также в рамках дня Арктики состоялась встреча с героем России, путешественником и полярником Михаилом Георгиевичем Малаховым. Он не один десяток раз бывал в полярных широтах, пересекал Северный Ледовитый океан и даже ходил по нему на лыжах. Студентам МГТУ он подробно рассказал о своих путешествиях во льдах, а также продемонстрировал фильм «Русские крепости Аляски».

Михаил Малахов, путешественник, полярный исследователь, герой России, председатель Рязанского областного отделения РГО: «За что я люблю Арктику - это место, которое требует полной самоотдачи. Я думаю, это основной притягательный момент для меня, почему с радостью посещаю арктический регион, хотя сам живу в центральной России в Рязани, люблю и уважаю свой город».

Кроме того, на встрече состоялось подписание соглашения между МГТУ и Рязанским отделением Русского географического общества. Документ станет началом большой совместной работы и совместных экспедиций.