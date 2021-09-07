В МГТУ состоялся круглый стол на тему «Обеспечение жизнестойкости коренных жителей, городов и предприятий в Арктике»

Сколько саамов за последнее время уехало из региона навсегда, сказать сложно. Такую статистику никто не ведёт. Но общая убыль населения с севера, а конкретно с Мурманской области, ничего хорошего для её развития не сулит. Уже сейчас многие работают в Заполярье вахтово, предпочитая жить в более тёплом климате и в развитых крупных городах страны. Задержать людей, наверное, можно, в советское время это делали большим рублем, льготами и бесплатным жильём. Сейчас размах поскромнее, но и экономика России по темпам развития вряд ли сравниться с советской.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «Вклад в социальную инфраструктуру даёт эффект устойчивого развития городов, даёт рост занятости для местных жителей».

Покуда существуют и развиваются промышленные гиганты, будет жить и регион, и многие его города, считают участники профильного круглого стола, который в рамках председательства Российской Федерации в Арктическом Совете состоялся на площадке МГТУ. К слову, социальное партнёров с крупными предприятиями помогает сохранять и культурное разнообразие коренных народов севера.

Николай Корчунов, посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета: «Россия в прошлом году внесла проект цифровизации языкового и культурного наследия, создания в интернет-пространстве единой поликультурной среды народов севера».

На сегодняшний день на севере России живут около 40 малочисленных народов, 12 языков которых находятся на грани полного исчезновения. Удастся ли сохранить осколки такой самобытной культуры, экспертам, увы, пока сказать сложно. Ведь интерес к ним, а соответственно и жизнеспособность языка проявляется только в случае тотальной популяризации.