В микрорайоне Абрам-Мыс для юных северян провели праздник, посвящённый Международному дню дружбы

Основной целью праздника, организованного на Абрам-Мысе, стало развитие коммуникативных навыков, командного духа и творческих способностей, а также укрепление дружеских связей среди подростков.

В преддверии Международного дня дружбы для участников праздника организовали четыре интерактивные площадки. Команды соревновались в эстафете на ловкость и взаимовыручку. На увлекательных мастер-классах ребята плели браслеты дружбы, рисовали и создавали магниты с тематической символикой.

Александр Боянжу, заместитель главы города Мурманска, начальник управления Первомайского административного округа: «В первую очередь хотел пожелать ребятам яркого солнышка, тепла в нашу непростую погоду и получить максимальное удовольствие от тех конкурсов и мероприятий, которые здесь запланированы».

Основной целью праздника, организованного на Абрам-Мысе, стало развитие коммуникативных навыков, командного духа и творческих способностей, а также укрепление дружеских связей среди подростков.

Кира Новикова, участница праздника: «Я сегодня пришла на этот праздник, чтобы повеселиться, поиграть, поделать что-нибудь».

- Что у тебя получается лучше всего?

- Рисовать, делать разные поделки.

Организаторы были внимательны и учли, что все дети по характеру разные: одним нравится, например, спокойно рисовать, а другим хочется подвижных активностей. Поэтому на празднике были развлечения на любой вкус. Пока часть ребят рисовала и мастерила сувениры, остальные участвовали в играх и эстафетах.

В этот день каждый юный гость праздника мог найти занятие по душе.