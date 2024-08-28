В микрорайоне Абрам-Мыс открыли «СОПКИ.СПОРТ»

Здесь заниматься спортом сможет не только молодёжь до 35 лет, но и участники специальной военной операции, независимо от возраста.

Новое пространство «СОПКИ.СПОРТ» открыли для жителей Абрам-Мыса. Егор Шестов одним из первых посетил зал и поделился своими впечатлениями от площадки.

Егор Шестов, спортсмен: «Зал очень хороший. Хорошо, что он доступный, в нём большое количество разных тренажеров».

Егор занимается дзюдо, поэтому ему важно тренировать выносливость и силу. В пространстве есть всё для того, чтобы подготовиться к тренировкам по любым видам спорта.

Александр Кальмба, инструктор-методист пространства «СОПКИ.СПОРТ»: «Много новых тренажёров, например, отведение бедра. Такого я никогда ещё не видел. В целом, обширный спектр тренажёров на все группы мышц присутствует. Начиная кардиозоной, заканчивая свободными весами, которые представлены в виде скамьи для жима лёжа».

Важно и то, что «СОПКИ.СПОРТ» находятся в точке притяжения жителей микрорайона – в Доме культуры Первомайского округа на Абрам-Мысе.

Даниил Болбуков, директор центра «Стратегия»: «Для всех наших посетителей есть комфортные раздевалки с удобными скамейками и шкафчиками, которые запираются на ключ. Есть санузел и даже душевые, в которых после активной тренировки можно принять освежающий душ. Помещение оборудовано вентиляцией, системой видеонаблюдения, что позволяет комфортно находиться здесь и проводить свои тренировки».

В 2024 году в Мурманске будут созданы 6 таких пространств, в которых установят беговые и велодорожки, а также 9 других видов тренажёров на все группы мышц, комплекты для жима, в том числе стойки с наборами гантелей.