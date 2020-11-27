В микрорайоне Абрам-Мыс появились детская и спортивная площадки

Глава администрации Мурманска Евгений Никора приехал на объекты и оценил качество выполненных работ.

Новые площадки на Абрам-Мысе появились в районе домов №№23 и 25 по переулку Охотничий. Одна из них спортивная. Здесь установлены уличные тренажёры доступные для людей разных возрастов и физподготовки. Вторая площадка – детская универсальная. Она соответствует современным стандартам качества и безопасности.

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «Обращаю внимание, как всегда в планах «Сто шагов» город подготовил территорию, обеспечил её искусственным покрытием, освещением, а правительство области, Центр городского развития подведомственное Минграду, заказал и оплатил элементы детских и спортивных площадок. Мы теперь видим, что жителям Абрам-Мыса нравятся эти площадки».

Однако они бы хотели ещё увидеть новую пешеходную связь к этим площадкам помимо уже существующей. И сити-менеджер после осмотра объектов дал поручение по развитию этой общественной территории в следующем году.

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «Этим будет обеспечено хороший выход от жилых домов к этим площадкам».

Также Евгений Никора отметил, что будет рассмотрена возможность реконструкции старого футбольного поля у спортплощадки. Благоустройство микрорайона Абрам-Мыс продолжат в 2021 году.