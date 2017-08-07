В микрорайоне Росляково в землю закопали огромный «ковёр»

В районе Росляково Мурманска строят спортивный стадион рекордно большой площади - более 12 тысяч квадратных метров.

Спортивные площадки и корты во дворах Мурманска обновляют регулярно. А вот полноценные стадионы, размером несколько тысяч квадратных метров уже давно не строили. В этом направлении больше всего повезло жителям самого молодого района областного центра, который, как ни парадоксально, старше Мурманска. До начала работ все объекты для активного отдыха в Росляково - бывшем военном посёлке – ограничивались лишь хоккейной коробкой, да парой турникетов.

- Росляково – важный микрорайон нашего города. Здесь большое количество живёт северян, - отметил Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования г.Мурманск, - поэтому и инфраструктура здесь должна быть не хуже, чем в других районах. К этой территории проявляет большой интерес компания «Роснефть», которая и помогла нам в софинансировании этой крупной стройки.

Как это часто бывает, при любом строительстве без неожиданностей не обошлось, например, этой весной после снежной и продолжительной зимы стройплощадку подтопило, поэтому подрядчикам помимо стандартных материалов пришлось использовать геотекстильное полотно. Это покрытие больше напоминает синтетическое шерстяное одеяло и в нашем регионе применяется не так часто, но, по заверениям специалистов, эта технология проверена и не должна подвести. Хотя выглядит это так, как будто рабочие случайно закопали в песок ковёр.

- Сложно удовлетворить все пожелания заказчик, но мы чётко отработали техническое задание, прошли все экспертизы, - отмечает Владислав Барышников, главный инженер проекта строительства спортивного комплекса. - В принципе, подрядчик вышел на площадку и работает, а мы осуществляем авторский надзор.

Что касается оснащения стадиона, то местным жителям можно позавидовать, ведь футбольным полем с искусственным покрытием дело не ограничится. Здесь построят беговые дорожки, площадку для воркаута, тренажёры и даже яму для прыжков в длину. За стадионом будут следить специалисты комплекса «Авангард».

- Вчера я был на площадке на улице Копытова, которую мы открывали в прошлом году, - сообщил Игорь Морарь, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - Там пять тысяч квадратных метров, а здесь 12,5. Руководство города думает о развитии спорта и нашем подрастающем поколении, чтобы оно было здоровым, спортивным, увлечённым.

По словам подрядчика, подготовка основания - это уже 60% выполненной работы. Строители сделают всё, чтобы успеть в срок сдать важный объект. А до этого осталось ждать совсем немного времени - стадион будут принимать в эксплуатацию в начале октября.