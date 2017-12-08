В Министерстве экономического развития Мурманской области обсудят ситуацию о текущем уровне инфляции в регионе

12 декабря текущего года в Министерстве экономического развития Мурманской области состоится обсуждение текущей ситуации с инфляцией в регионе.

Среди участников совещания: представители Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации и Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области.

В 2017 году в Мурманской области, как и в целом по России, инфляция достигла исторически минимального уровня – 102,6 %. Прогноз по году благоприятный – 103,7 %. При этом, учитывая текущий уровень индекса потребительских цен, высока вероятность, что его годовое значение сложится ниже прогнозируемого.

В ходе совещание планируется обсудить тренды изменения цен на отдельные группы товаров.