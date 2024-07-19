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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.07.24 19:30

В Министерстве образования и науки Мурманской области подвели итоги проведения государственных экзаменов

Основной период государственных экзаменов проходил с 24 мая по 5 июля. Участие в них приняли более 10000 северян, на территории региона были организованы 29 пунктов проведения, в том числе в труднодоступных населённых пунктах, таких как Раякоски и Островной.

Каждый пятый заполярный выпускник показал высокие результаты, набрав свыше 81 балла.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области, «Стоит отметить, что у нас в этом году 14 выпускников получили наивысший бал. Сто баллов у нас получили по четыре человека на литературе, русском языке, также по истории три человека получили 100 баллов, по математике, физике и химии – по одному человеку по 100 баллов. Эти ребята у нас проживают в городах: Мурманск, Североморск, Полярные Зори, Кандалакша и Печенга».

Также два человека заработали высшие баллы по биологии и русскому языку за счёт победы на Всероссийской олимпиаде школьников. Северяне продолжили тенденцию улучшения результатов ОГЭ и ЕГЭ, несмотря на то что каждый год задания становятся только сложнее.

Ольга Решетова, консультант отдела общего образования: «Кимы каждый год меняются сейчас, немножко, но меняются. Если вы следите, у нас есть такой Федеральный институт педагогических измерений, вот руководитель его выступала на пресс-конференции, объясняла журналистам. Она говорит, если мы видим, допустим, что большинство детей - 80 процентов получает выше 80 баллов, значит, надо планку немного повышать.

Однако в этом году появилось и облегчающее жизнь выпускников нововведение. Благодаря инициативе президента нашей страны ребята смогли пересдать ЕГЭ по одному из предметов в этом же году, а не в следующем, как это происходило ранее по существующим правилам. В Мурманской области такой возможностью воспользовались 418 выпускников, 80 процентов из которых смогли улучшить свои результаты.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Важным событием стало решение президента. Оно дало право ребятам улучшить результат и получить шанс на поступление. Так как ученик, например, мог по состоянию здоровья приостановить экзамен, потом воспользоваться не в какой-то осенний период, а именно 4-5 июля, пересдать, улучшить свой результат и поступить в учебное заведение своей мечты».

В министерстве отметили, что в отличие от других регионов, в Мурманской области экзамены прошли без задержек и технических сбоев системы, что позволило сдающим избежать лишнего стресса.

Отдельно министр образования и науки области выразила благодарность тем, кто участвовал в организации и контроле за проведением государственных экзаменов, в этом году это почти 2000 человек.

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