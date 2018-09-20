В Министерстве образования и науки обсудили план физкультурно-спортивных мероприятий на грядущий учебный год

Сегодня в Министерстве образования и науки Мурманской области прошло совещание, связанное с вопросами реализации плана физкультурно-спортивных мероприятий, проводимых в регионе. Также на конференции подводили итоги прошлого учебного года.

На повестке дня были доклады о физкультурно-оздоровительных мероприятий, проводимых в образовательных учреждениях региона, итоги сдачи норм ГТО и новый порядок принятия нормативов у школьников и студентов. Помимо этого собравшиеся обсудили перспективы развития спортивной инфраструктуры региона, которая включает в себя как мониторинг состояния спортобъектов, так и плановые ремонты площадок и замена оборудования.

На совещании отметили лучшие спортивные студенческие команды, которые показали хорошие результаты за прошлый учебный год.

- План насчитывает более сотни мероприятий и регионального характера, и участия наших команд во всероссийских мероприятиях, - говорит Николай Малов, начальник отдела дополнительного образования, воспитания и оздоровления Министерства образования и науки Мурманской области. - На территории Мурманской области у нас реализуется порядка тринадцати спортивно-физкультурных мероприятия и проектов. Они разнообразные и практически охватывают все виды спорта. Самые массовые и доступные мероприятия – это ежегодные президентские состязания, президентские игры. В них участвуют школьники и сельских, и городских школ. Кроме того, мы охватываем и студентов профессиональных образовательных организаций.