В Министерстве труда и социального развития прошла церемония награждения победителей и призёров областного смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда

Областной конкурс на лучшую организацию работы по охране труда проводится ежегодно с 2007 года. В этом году в нём приняли участие 20 компаний. Все они разные не только по направлению работы, но и по количеству сотрудников. Есть и корпорации, и небольшие предприятия.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «В этом году двадцать организаций представили свои документы на конкурс. Это для нас своеобразная лакмусовая бумажка. Значит, у них точно всё в порядке, если они не боятся представить на суд конкурсной комиссии свою систему организации охраны труда. Конечно, есть общее лекало и общие требования, но при этом на каждом предприятии есть своя специфика. Отсюда есть и своя изюминка в конкурсных документах».

Проведение такого конкурса – это пропаганда лучших практик организации охраны труда. Для многих призёров и победителей участие в нём стало традицией, что говорит об отличных показателях их работы. Но особенно радостно, признаются организаторы, что к смотру присоединяются и новые компании.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «Самое главное, что здесь есть, и нас это не может не радовать, что в конкурентной борьбе подведомственная нам организация одерживает победу. Это тоже очень важно, что у нас впервые появилась негосударственная организация из наших поставщиков негосударственных услуг, они не побоялись представить свою систему охраны труда. Это действительно не может не радовать».

По итогам конкурса в пяти номинациях победителями стали: компания «РЖД», Мончегорский дом-интернат для умственно-отсталых детей, детский сад №62 Кандалакшского района и организация социального обслуживания «Всегда рядом».