В Министерстве труда и социального развития региона предложили менять методы работы с инвалидами

В Мурманской области на протяжении многих лет реализуется программа «Доступная среда». Это лишь часть огромной работы, которая помогает людям с ограниченными возможностями здоровья жить комфортно. И вот настало время первого в этом году заседания рабочей группы Совета при губернаторе Мурманской области по делам инвалидов, чтобы обсудить это направление работы.

Главной целью встречи стало выявление проблем, которые актуальны для северян с ограниченными возможностями здоровья. Нужно менять методы работы, считают специалисты. Например, вопрос обучения жестовому языку. Настало время сформировать реестр людей, умеющих на нём общаться, а также организовать два направления его изучения.

Никита Гуляк, главный специалист управления соцзащиты, опеки и попечительства Министерства труда и соцразвития Мурманской области: «Мы понимаем, что русский жестовый язык – очень сложная сфера. И за тот курс, который проходит, научиться азам практически невозможно. И мы попробуем организовать две группы: для начинающих и тех, кто уже обучение прошёл, чтобы они могли постоянно повышать свою квалификацию».

Согласно докладам выступающих на заседании рабочей группы Совета по делам инвалидов, все поставленные в 2023 году задачи были выполнены. Теперь необходимо обсудить изменения в законодательстве, которые были внесены в последнее время. Например, уже подписан приказ о технических средствах реабилитации, которые по заявкам общественных организаций инвалидов очень необходимы для людей, хоть и не входят в перечень обязательных средств. К таким можно отнести звуковые приборы, которые слепые или слабовидящие используют в быту.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «Мы продолжаем реализовывать проект «Лучшая муниципальная практика». У нас уже объявлен конкурс на лучшую муниципальную практику. Надеемся, что с марта будем реализовывать, чтобы коллеги могли полученные средства в рамках проекта, направить на решение ключевых задач».

Сейчас в Мурманской области проживают более 28 тысяч людей с инвалидностью, из них около 3 тысяч – это дети.