В минувшее воскресенье из-за сильного снегопада и порывистого ветра аэропорт Мурманска был закрыт на 8 часов

Несколько сотен жителей и гостей Заполярья не смогли вовремя прибыть к воздушным воротам Арктики из-за начавшейся метели. По данным Мурманского гидрометцентра, сильный снегопад усложнил порывистый ветер, скорость которого достигала 7, а то и 15 метров в секунду. Работу аэродрома приостановили с 11 до 19 часов.

В связи с этим из Мурманска вовремя не вылетели 3 рейса, а приземлиться не смогли 6 авиалайнеров. Аэропорт не принял в этот день пассажиров из Москвы, Санкт-Петербурга и Архангельска.