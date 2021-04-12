В минувшие выходные Мончегорск принимал лучших лыжников со всей страны

При поддержке Кольской ГМК в городе металлургов состоялся супермарафон по лыжным гонкам на 70 километров среди мужчин.

На часах 9 утра, но участники марафона уже прибыли на стадион Мончегорской спортивной школы. Перед началом состязания каждому необходимо тщательно подготовиться, прежде всего, морально, ведь впереди 70 километров выматывающей дистанции.

Рядом с трассой разминается спортсмен из Екатеринбурга, в забеге он участвует впервые, признаётся, что испытывает лёгкое волнение, хотя и готовился к ультрамарафону целый год.

Артем Майтесян, участник марафона: «Этот марафон очень давно проходит. Я ещё два года назад хотел сюда приехать, но, увы, не получилось. А в прошлом году ещё и пандемия была. Вот только в этом году наконец, удалось поучаствовать в этом марафоне. Я думаю, все будет отлично».

Мончегорцы уже не представляют свой город без традиционной «семидесятки», ведь здесь принимают спортсменов уже 12-й раз.

Первая гонка стартовала в 1961 году. Проводили марафон в разных городах области: Кировске, Кандалакше и Мончегорске.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «Благодаря генеральному спонсору - Кольской ГМК, с 2008 года эти гонки уже стали стабильно проходить именно в Мончегорске, стали визитной карточкой этого города. Мончегорск может этим гордиться. Кроме того, здесь лыжные трассы соответствуют всем международным стандартам и являются отличным как тренировочным процессом, так и для самих соревнований отлично подходят».

Благодаря поддержке КГМК, удалось организовать для спортсменов самые благоприятные условия для прохождения гонки. Участники отмечают, что трасса соответствует всем международным стандартам.

Максим Иванов, заместитель генерального директора АО «Кольская ГМК» по региональной политике и корпоративным проектам: «Мы прошлый год пропустили по понятным причинам. Но в этом сделали много нововведений. Компания потратила средства для закупки нового оборудования хронометражного, мы помогали подготовить трассу, совместно с администрацией города Мончегорска, было несколько десятков «КАМАЗов» снега привезено на стартовый городок для того, чтобы сегодня трасса смогла выдержать нагрузку самых лучших лыжников России, которые приехали к нам в Мончегорск».

Побороться за призовые места вышли 69 сильнейших лыжников из разных регионов России. Среди них чемпионы и призёры Олимпийских игр и мировых чемпионатов. Мурманскую область на соревновании представлял Александр Гребенько, к финишу он пришёл 9-ым. По словам спортсмена, именно мощная поддержка болельщиков помогала ему в критические моменты не сойти с дистанции.

Изнуряющая гонка длилась около трёх часов, к концу марафона разгорелась нешуточная битва: трое лидеров подъехали к финишу почти одновременно, но вырвать победу удалось спортсмену из Республики Татарстан. Вторым закончил гонку Константин Главатских из Удмуртии, а третьим стал Алексей Шемякин, представляющий Архангельскую область.

Андрей Ларьков, победитель марафона: «Мне нравится Мончегорск, здесь хорошая обстановка, хорошие трассы. Не каждый год получается приехать, но каждый год, когда я приезжаю, пытаюсь побороться за самые высокие места».

По окончании гонки состоялась торжественная церемония награждения 30 лучших участников марафона. Спортсменам вручили памятные подарки, медали, кубки от Кольской ГМК, Федерации лыжных гонок России, администрации Мончегорска и областного спорткомитета. Лидеры соревнований получили солидное денежное вознаграждение.