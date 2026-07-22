В минувшие выходные сотрудники Госавтоинспекции провели рейды по пресечению грубых нарушений ПДД

Во время рейда полицейские пресекли в нашем регионе 16 фактов управления автотранспорта в состоянии опьянения. Все нарушители отстранены от управления.

Так, 19 июля поступило сообщение о ДТП во дворе по Кольскому проспекту областного центра: водитель «Лады» столкнулся с двумя припаркованными автомобилями. При проверке документов у северянина выявлены признаки опьянения, это подтвердило и медосвидетельствование.

В отношении водителя составлен административный материал и ему грозит лишение прав и штраф.