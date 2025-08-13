В минувшие выходные сотрудники Госавтоинспекции в Мурманске задержали 4-х водителей в состоянии алкогольного опьянения

Одним из которых оказалась женщина.

Девушку остановили на Кольском проспекте. Алкотестер показал превышение допустимой нормы.

Сильно выпившим за руль сел и автомобилист, остановленный полицейскими на улице Достоевского.

В отношении нарушителей были составлены протоколы за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, а их автомобили отправлены на штрафстоянку.

Все они могут быть оштрафованы на сумму в 45 тысяч рублей и лишены права управления транспортом на срок до 2 лет. Напомним, повторное нарушение влечёт уже уголовную ответственность.