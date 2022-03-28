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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.03.22 19:30

В минувшие выходные в Мурманском государственном техническом университете встречали гостей – будущих студентов и их родителей

Выпускники школ побывали в учебных корпусах, встретились с преподавателями, посетили различные выставки и убедились в преимуществах одного из ведущих вузов Заполярья.

Пропустить это яркое мероприятие не смогли и воспитанники «Академии телевидения».

Стать химиком, геологом, а может быть, и моряком? Для будущих абитуриентов акция «День открытых дверей» - это отличная возможность определиться со специальностью, убедиться в уже выбранной пути и просто познакомиться с вузом.

Последние несколько лет МГТУ переживал стадию глобальной «перезагрузки» - ёе результатами, в том числе, делились с гостями события.

Мария Князева, и.о. ректора Мурманского государственного технического университета: «Есть две цели. Первая цель стратегическая – это, прежде всего, дать понять, что в нашей области можно получить качественное высшее и среднее образование. По сути, это тезис «На севере учиться». Вторая наша цель - показать наш университет, как он изменился, какие у него стратегические задачи, как он ждёт новых абитуриентов, что готов предложить и какие дать гарантии родителям.

В этот день интересно было не только потенциальным студентам, но и юным воспитанникам «Академии телевидения». Правда, на «Дне открытых дверей» они, в первую очередь, преследовали свои профессиональные цели.

Татьяна Пучкова, преподаватель «Академии телевидения»: «Ребята будут снимать, монтировать, будут использовать все навыки, которые приобрели в «Академии телевидения». Потом вы увидите в группах «Академии телевидения» сюжеты о мероприятии, которые проходят. Почему мы решили откликнуться и с удовольствием пришли? Потому что это замечательная возможность познакомиться с университетом, быть может, наши ученики решат в будущем поступать именно в МГТУ, если кто-то всё-таки решит, что сейчас самое время начинать подготовку».

Действительно, один из воспитанников «Академии телевидения» - 11-летний Илья Краюшкин стал задумываться о своей будущей профессии уже сейчас.

Илья Краюшкин, ученик «Академии телевидения»: «По поводу IT, я хотел узнать, сколько надо обучаться, сколько времени это занимает, сколько стоит и так далее».

Илья уверен, что именно за специалистами сферы IT стоит будущее. И он прав. В квалифицированных кадрах остро нуждается и наш Арктический регион.

Алексей Колбасов, директор мурманской IT компании «ИТФ»: «Мы постоянно находимся в поиске новых сотрудников, постоянно проводим собеседования со соискателями. На самом деле проблема кадрового дефицита, особенно в IT сфере, сфере инженерии, стоит очень остро все последние годы, поэтому мы планируем рассказать, что необходимо бизнесу, потребностях и возможностях, которые есть в Мурманске, где себя смогут реализовать будущие выпускники».

Кто-то мечтает стать профессиональным айтишником, а кто-то грезит о блистательной карьере блогера. Одна из самых юных учениц «Академии телевидения» – Ника Гребенюкова хочет стать звездой «ТикТока» и уверенно идёт к своей цели.

Ника Гребенюкова, ученица «Академии телевидения»: «Блогер – это очень хорошее увлечение, мне это очень нравится. Я хочу снимать видео для «ТикТок, по три видео в день. Я хочу попасть в «Dream team house».

Воплотить мечту в реальность помогает «Академия телевидения». В рамках курса «Блогеры» воспитанники учатся придумывать и задавать вопросы, брать интервью, правильно фотографировать, снимать и монтировать видео.

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