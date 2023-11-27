В минувшие выходные в России отмечали День матери

Съёмочная группа «Арктик-ТВ» узнала, что такое быть матерью и как можно совмещать одну из сложных и опасных работ с материнством.

Полицейская машинка, собранная из конструктора на столе маленького Родиона, маме мальчика Анне Анохиной наверняка напоминает о работе. Северянка более 10 лет служит в Следственном комитете и расследует уголовные дела. Но сыну пока подробностей знать не нужно, да, и многое в силу специфики работы не расскажешь. Зато молодой человек любит посвящать маму в свои увлечения.

Родион Анохин, сын Анны Анохиной: «Люблю спортом заниматься. Мне больше всего нравится играть в садике».

Допросы свидетелей, очные ставки, оформление дел и суд. Простой работу следователя вряд ли назовёшь. Поработав в силовых органах после окончания вуза многие уходят, не выдерживают. Но у Анны получается совмещать и семью, и работу.

Анна Анохина, следователь Следственного отдела по городу Мурманску СК РФ по Мурманской области: «Это не всегда получается, но при верном планировании рабочего дня возможно уйти не так поздно, и провести время с мужем, с ребёнком и чем-то даже заняться».

Сейчас на столе дело, касающееся качества оказания медицинских услуг. Это скрупулёзная работа, включающая ряд экспертиз. Но есть в кабинете Анны и вещи, которые её сына привели бы в восторг. Это аппарат для дактилоскопирования, проще – валик, которым снимают отпечатки пальцев».

Муж Анны тоже служит в органах, поэтому к работе супруги относится с пониманием. А Родион, когда подрастёт, точно будет гордиться мамой, которая раскрыла уже ни один десяток уголовных дел.