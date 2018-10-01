В минувшие выходные в Заполярье выпал первый снег

По прогнозам гидрометцентра температура воздуха в Мурманской области будет снижаться и дальше. А это значит, что автолюбителям пришло время сменить летнюю резину на зимнюю, в том числе, шипованную.

Лето в этом году было жарким, а осень мягкой и почти без осадков. Тем не менее, холодное время года постепенно входит в свои права. Снег в Печенгском районе в эти выходные уверенно ложился на землю и даже мешал участникам движения на трассе между Мурманском и Никелем. Самое время автовладельцам задуматься о безопасности на дороге.

Отметим, что прошлогодние требования сотрудников ГИБДД к наличию на заднем стекле каждого авто предупреждающего знак с буквой «Ш», утратили свою силу. Теперь водители вправе самостоятельно решать, устанавливать данный знак или нет.