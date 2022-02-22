В мир лоскутного шитья приглашает Надежда Маркина, художник и мастер пэчворка

За новомодным названием «пэчворк» скрывается старинная техника шитья, традиционное ремесло для многих народностей. С каждым годом оно завоевывает всё больше сердец мастериц всего мира. И действительно, созданные из кусочков отдельных ярких квадратов, полосок, треугольников покрывала привносят особенную атмосферу.

Анна Прохорова, сотрудник выставочного отдела историко-краеведческого музея, г. Полярный: «За окном у нас непогода, а здесь очень уютно, тепло. Эти покрывала навевают воспоминания о деревенской избе, в которой такие покрывала, панно… Как было раньше».

Однако мастера знают, что такая техника подразумевает чёткую геометрию, при которой лоскутки должны идеально перекрывать друг друга, создавая нужную композицию, рисунок или орнамент. Внимание уделяется и кайме, и даже изнаночной части полотна. Изнанка – продолжение общей концепции тканевой картины, которая признаётся художница Надежда Маркова, и свидетельствует об уровне рукодельницы.

Надежда Маркова, художник, г. Мурманск: «Когда-то в детстве я занималась вышивкой, мама увидела концы на обратной стороне вышивки и сказала: «Дочка, лицевая сторона – это то, как ты выглядишь, а изнаночная – это внутренний мир. А у девочки должно быть красиво и там, и там». И когда я бываю на выставках, когда в зале нет посетителей, я прошу разрешения посмотреть на обратную сторону. По обратной стороне я сужу – хороший это мастер или плохой».

Помимо полотен и панно на выставке «Лоскутный мир» Надежды Марковой в историко-краеведческом музее Полярного можно посмотреть на ещё одну излюбленную технику художницы – марийскую вышивку. Особая привязанность к красным нитям и орнаментам, конечно, пошла из семьи и малой родины – Надежда Игнатьевна родилась и выросла в республике Марий Элл. Традиционное декоративно-прикладное искусство старается сохранить.

Надежда Маркова, художник, г. Мурманск: «Хочу сказать, что марийская вышивка делается без узелка, все концы прячутся на лицевой стороне. У меня был случай, работа была на выставке - я прихожу, а она на изнаночную сторону выставлена».

Все символы в марийской вышивке наносились на одежду с особой целью – это обереги от злых сил, талисманы, приносящие, например, удачу и здоровье. Окунуться в мир тёплого и уютного лоскутного шитья, а также прикоснуться к истории вышивки марийцев можно до 27 марта в городском историко-краеведческом музее Полярного.