Курс доллара вырос на 3,65 рубля, евро - на 3,54 рубляРабота с зарплатой до 565 тысяч рублей: в Мурманской области ищут главного инженера предприятия морской сейсморазведки
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.02.22 19:30

В мир лоскутного шитья приглашает Надежда Маркина, художник и мастер пэчворка

За новомодным названием «пэчворк» скрывается старинная техника шитья, традиционное ремесло для многих народностей. С каждым годом оно завоевывает всё больше сердец мастериц всего мира. И действительно, созданные из кусочков отдельных ярких квадратов, полосок, треугольников покрывала привносят особенную атмосферу.

Анна Прохорова, сотрудник выставочного отдела историко-краеведческого музея, г. Полярный: «За окном у нас непогода, а здесь очень уютно, тепло. Эти покрывала навевают воспоминания о деревенской избе, в которой такие покрывала, панно… Как было раньше».

Однако мастера знают, что такая техника подразумевает чёткую геометрию, при которой лоскутки должны идеально перекрывать друг друга, создавая нужную композицию, рисунок или орнамент. Внимание уделяется и кайме, и даже изнаночной части полотна. Изнанка – продолжение общей концепции тканевой картины, которая признаётся художница Надежда Маркова, и свидетельствует об уровне рукодельницы.

Надежда Маркова, художник, г. Мурманск: «Когда-то в детстве я занималась вышивкой, мама увидела концы на обратной стороне вышивки и сказала: «Дочка, лицевая сторона – это то, как ты выглядишь, а изнаночная – это внутренний мир. А у девочки должно быть красиво и там, и там». И когда я бываю на выставках, когда в зале нет посетителей, я прошу разрешения посмотреть на обратную сторону. По обратной стороне я сужу – хороший это мастер или плохой».

Помимо полотен и панно на выставке «Лоскутный мир» Надежды Марковой в историко-краеведческом музее Полярного можно посмотреть на ещё одну излюбленную технику художницы – марийскую вышивку. Особая привязанность к красным нитям и орнаментам, конечно, пошла из семьи и малой родины – Надежда Игнатьевна родилась и выросла в республике Марий Элл. Традиционное декоративно-прикладное искусство старается сохранить. 

Надежда Маркова, художник, г. Мурманск: «Хочу сказать, что марийская вышивка делается без узелка, все концы прячутся на лицевой стороне. У меня был случай, работа была на выставке - я прихожу, а она на изнаночную сторону выставлена».

Все символы в марийской вышивке наносились на одежду с особой целью – это обереги от злых сил, талисманы, приносящие, например, удачу и здоровье. Окунуться в мир тёплого и уютного лоскутного шитья, а также прикоснуться к истории вышивки марийцев можно до 27 марта в городском историко-краеведческом музее Полярного.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Годовая инфляция в Мурманской области в январе 2022 года ускорилась
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Виктор
20.02.22 10:33
Шутить изволите. Только за теплоснабжение оплата по однокомнатной квартире увеличилась на 400 руб. (с 1627 до 2042 руб)
Комментарий к новости:Жителям г.п. Верхнетуломский рассказали о том, что их пожалели при очередном повышении тарифов ЖКУ
Юлия Свекольникова, ростовчанка.
18.02.22 17:00
"Танцоры, выступившие перед гостем праздника Дня кадета, к слову, сойдя со сцены могут без лишних усилий разобрать и собрать на скорость автомат Калашникова. Затем кадеты показали, как умеют оказыват
Комментарий к новости:В День кадета губернатор Андрей Чибис посетил мурманскую школу и пообщался с юными воспитанниками
Юлия Свекольникова, мурманчанка.
18.02.22 16:38
Здравствуйте, Андрей Владимирович! Вам пишет неравнодушная мурманчанка. Пожалуйста, прочтите мой комментарий. И прошу считать его официальным к Вам обращением. МБОУ "Кадетская школа города Мурманска
Комментарий к новости:В День кадета губернатор Андрей Чибис посетил мурманскую школу и пообщался с юными воспитанниками
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728123456
-Скоро в эфире06:30«Заповедники РФ». Научно-популярная программа (12+)07:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)07:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Когда МФО отказывает? Интересуемся у эксперта-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 3,65 рубля, евро - на 3,54 рубля-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС увеличила выработку электроэнергии в январе на 10,4 процента-PRO ЖКХ (18+)А народ-то не знает: в России могут подорожать жилищно-коммунальные услуги из-за новых правил-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Татьяна Кусайко: принятие законопроекта о дистанционной продаже рецептурных лекарств упростит их доставку для людей с хроническими заболеваниями, маломобильных и пожилых граждан
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика