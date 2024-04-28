В мире есть на что посмотреть: туалет-туры начали проводить в Токио, а автобусные остановки в столице ОАЭ превратились в маленькие произведения искусства

Ракушки, монеты, винные пробки, камни и многое другое. Один житель Торонто 30 лет обклеивает дом, машину и гараж всем, что попадётся под руку. Его дом стал настолько необычным, что люди специально приходят на него посмотреть.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Мария Рябенкова.

Поезд для собак построила любительница животных из Турции. Она катает по просёлочным дорогам собак-инвалидов, которые лишены возможности свободно передвигаться.

Чилийский исследователь нашёл гигантскую мидию. Она чуть ли не в два раза больше моллюсков обычного размера.

В Стамбуле делают пахлаву, которую можно есть и людям с сахарным диабетом. В чём её секрет, давайте узнаем.

Туалет-туры начали проводить в Токио. Для гостей города устраивают экскурсии по общественным туалетам, созданным по проектам известных японских архитекторов.

В расписание уроков школы в столице Косово включили уроки йоги. Дети говорят, что занятия помогают им справиться со стрессом на экзаменах, а также лучше усваивать предметы.

Французская спортсменка установила новый мировой рекорд по высоте лазания по канату. Для этого она поднялась до уровня второго этажа Эйфелевой башни в Париже.

Пинбол был на пике популярности в середине прошлого века, но теперь снова возвращается. Причём им увлекается много молодых людей.

В эпоху компьютерных навигационных систем глобусы уже, возможно, кажутся ненужными. Однако их по-прежнему ценят как украшение интерьера. Причём глобусы могут быть эксклюзивными и дорогими. Такие как раз делают в Лондоне.

Ярмарка уникальных антикварных книг по традиции проходит в Нью-Йорке. В этом году на ней представляют набор оттисков для печати с правками Уинстона Черчилля и книгу, украшенную бриллиантами и платиной. Давайте посмотрим.

Ракушки, монеты, винные пробки, камни и многое другое. Один житель Торонто 30 лет обклеивает дом, машину и гараж всем, что попадётся под руку. Его дом стал настолько необычным, что люди специально приходят на него посмотреть.

Абу-Даби заиграл новыми красками. Автобусные остановки в столице ОАЭ превратились в маленькие произведения искусства. Преобразиться им помогли художники со всей страны.