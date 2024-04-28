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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.04.24 13:35

В мире есть на что посмотреть: туалет-туры начали проводить в Токио, а автобусные остановки в столице ОАЭ превратились в маленькие произведения искусства

Ракушки, монеты, винные пробки, камни и многое другое. Один житель Торонто 30 лет обклеивает дом, машину и гараж всем, что попадётся под руку. Его дом стал настолько необычным, что люди специально приходят на него посмотреть.

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Ракушки, монеты, винные пробки, камни и многое другое. Один житель Торонто 30 лет обклеивает дом, машину и гараж всем, что попадётся под руку. Его дом стал настолько необычным, что люди специально приходят на него посмотреть.

Абу-Даби заиграл новыми красками. Автобусные остановки в столице ОАЭ превратились в маленькие произведения искусства. Преобразиться им помогли художники со всей страны.

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