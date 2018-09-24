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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.09.18 19:30

В мире появится Евразийское объединение женщин – региональных лидеров

Такое решение приняли участницы Евразийского женского форума. Губернатор Мурманской области Марина Ковтун поддержала инициативу.

Участницы Евразийского женского форума - представительницы прекрасной половины человечества, сумевшие достигнуть высот в карьере, науке и общественной деятельности по итогам встреч решили создать специальное объединение.  По их мнению, такая организация должна стать  дискуссионной площадкой для обсуждения самого широкого круга вопросов. Глава региона Марина Ковтун, которая так же приняла участие в сессии,  отметила, что влияние мужчин и женщин  на важнейшие мировые процессы должно быть равным. «Мне кажется, в жизни должен быть баланс - равное участие мужчин и женщин, - отмечает Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - Равное соотношение мужчин и женщин. Вот за что выступают женщины. Поскольку сегодня женщины всего мира, а здесь собран голос женщин всего мира, есть в целом ряде стран дискриминация по половому признаку. Наша страна свободна от дискриминации по половому признаку, но, тем не менее, женщин гораздо меньше и  в государственном, и в муниципальном управлении».

В своём выступлении губернатор рассказала о международном сотрудничестве региона. Проекты взаимодействия с другими странами охватывают практически все аспекты жизни Заполярья: экономику, туризм, экологию, рыбопромышленный комплекс, занятость и вопросы развития коренных народов Севера, социальное развитие, здравоохранение, образование, науку и культуру. Четверть века наша область – активный участник Баренцева сотрудничества.

Среди успешных практик глава региона отметила международный конкурс профмастерства «Arctic Skills», в котором участвуют студенты профессиональных колледжей и эксперты из четырёх стран, программу приграничного сотрудничества Россия-ЕС «Коларктик 2014-2020» и уникальный российско-норвежский проект.  Граждане двух стран, проживающие в пределах 30-километровой зоны от границы, могут оформить удостоверение приграничного жителя и время от времени  посещать соседей без хлопот связанных с оформлением визы. 

 

Комментарии

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Игорь
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как это все куцо выглядит! Убожество, равнодушие, неверие. Крым наш и новый пенсионный возраст тоже будет наш! А нищета еще впереди, если кто-то не видит что происходит в стране
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23.09.18 21:21
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Бывалый
22.09.18 18:19
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