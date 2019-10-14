В Мишуково прибыло гидрографическое судно Северного флота «Горизонт»

В посёлок Мишуково из научно-исследовательской экспедиции по морям Северного Ледовитого океана прибыло гидрографическое судно Северного флота «Горизонт». Эта экспедиция гидрографов стала одной из наиболее продолжительных. Она заняла 65 суток, судно прошло 9500 морских миль.

На причале экипаж «Горизонта» и гидрографическую группу помимо родных и близких встречали офицеры управления и начальник гидрографической службы Северного флота. Он принял доклад об успешном выполнении поставленных задач и вручил команде традиционный торт в виде поросёнка. За время экспедиции в Баренцевом, Карском, Восточно-Сибирском морях, а также в море Лаптевых был проведён большой комплекс работ в ранее неизученных районах, исследовано побережье островов, рельеф дна, сняты параметры водной среды и различных геофизических полей. Вся информация, полученная гидрографами Северного флота, в ближайшее время будет направлена в Центральное картографическое производство ВМФ. В нынешнем году гидрографы Северного флота успешно выполнили исследования в различных районах Арктики на судах «Визир», «Горизонт» и «Алтай». Каждый из этих походов продолжался по полтора-два месяца. В следующем году основные усилия планируется сосредоточить на более детальном изучении Баренцева моря.

Олег Матюхин, руководитель экспедиции: «Арктическая зона накладывает свой отпечаток на выполнение работ. Условия плавания - постоянные шторма, сложные гидрометеорологические условия тяжелая ледовая обстановка. В этом году пролив Вилькитского получилось пройти без сопровождения ледокола».