В МКД Ленинского округа Мурманска продолжается переход на закрытую систему горячего водо- и теплоснабжения

В ряде домов перед модернизацией необходимы серьёзные подготовительные работы.

Уже до конца этого года в доме №10 по улице Александрова появится чистая горячая вода. Жильцы дождались перехода на закрытую систему теплоснабжения. Однако перед тем, как подрядчики приступят к установке нового теплового пункта, специалистам водоканала необходимо провести ряд работ.

Андраник Мусатян, генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканал»: «Не хватало диаметра у старой трубы, мы его увеличили. Поставили трубу более большого диаметра - 110-ю. И соответственно, новая труба ПНД, старая труба была ржавая, можете посмотреть, в каком она виде».

Помимо замены ввода в этом доме специалисты присоединились к внутренним сетям управляющей компании и установили новый шаровой кран в колодце, который даёт возможность перекрывать подачу воды.

Алла Истомина, генеральный директор АО «МЭС»: «Не могу сказать, что здесь есть какие-то сложности. Ни для «Мурманскводоканала», ни для подрядчика, который будет устанавливать оборудование. Абсолютно работы регламентные и будут выполнены в установленные сроки».

В планах компаний АО «МЭС» и ГОУП «Мурманскводоканал» провести обновление практически всей сети Ленинского района за ближайшие 4,5 года.