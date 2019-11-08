В мкр. Росляково довольны работой управляющих компаний

Городские власти внимательно следят за уборкой снега, наледи и сосулек на дворовых территориях. Специальные комиссии регулярно проводят плановые рейды.

Расчистка и посыпка жилых дворов – прямая обязанность управляющих организаций. ЖКХ Росляково обслуживает 76 многоквартирных домов и работает в бывшем посёлке с 2015 года. Несмотря на большой фонд, компания работает неплохо, большинство местных жителей позитивно отзываются о местных коммунальщиках.

«Мы видим как во дворах чисто, посыпано, отсутствует наледь, - говорит Ирина Матвеева, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Проходят ежедневные проверки, объезды, проходы администрации Ленинского округа. Управляющая компания работает хорошо, нареканий на неё нет. Это очень радует».

Однако добросовестность работы управляющей компании строго контролируется. Все выявленные нарушения фиксируются, а виновные привлекаются к административной ответственности.

«Контроль играет важную роль, потому что, если мы отмечаем какие-то замечания, то выписываются акты, - рассказывает Ирина Матвеева, депутат Совета депутатов города Мурманска. – На эти замечания управляющие компании своевременно реагируют, наводят порядок».

Поэтому штрафов можно избежать. Главное, своевременно реагировать на замечания.

«В первую очередь, на что мы обращаем внимание, это сосульки на крышах, - говорит Руслан Кучерявый, заместитель начальника управления Ленинского административного округа г. Мурманска. – Коммунальщики чётко реагируют, например, мы утром объезжаем территорию, ставим им задачу, что ребята обратите внимание, у вас на таких домах есть сосульки, снежные шапки. Как правило, к обеду этих шапок уже нет. Они реагируют довольно-таки быстро, Поэтому сейчас у нас с этим всё довольно хорошо».

Первого ноября к работе в мкр. Росляково приступила ещё одна управляющая компания, которая занимается уборкой улиц в Североморске. Нареканий к работе новых коммунальщиков так же нет, напротив, от местных жителей поступает особенно много положительных отзывов. Ведь рано утром горожане видят вычищенные и присыпанные песком дорожки и лестницы.