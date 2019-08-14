В мкр.Росляково установят детские площадки и хоккейный корт

В мурманском мкр.Росляково идёт строительство детских и спортивных площадок. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» побывала в самой северной точке заполярной столицы и смогла оценить весь масштаб работ социально значимых объектов.

Жилой микрорайон Росляково - полноправный участник городских программ по благоустройству и строительству социально значимых объектов. На территории самого большого в Мурманске спортивного комплекса под открытым небом ведутся подготовительные работы. Уже к середине осени здесь вместо пустыря появится новая детская площадка, которая будет отвечать современным стандартам качества и безопасности.

«По результатам опроса жителей Росляково здесь установили тренажерный комплекс, будет детская площадка, - говорит Сергей Веллер, депутат Совета депутатов города Мурманска. – Здесь будет спортивно-рекреационный комплекс, где каждый сможет найти себе занятие по душе и интересам».

Совсем скоро на улице Советской расположится хоккейный корт, а также детский городок для самых маленьких. Ребята смогут проводить время не только на качелях и каруселях, но и смогут испытать свои силы на канатном комплексе.

«Эти площадки показывают, что совместными усилиями горожан и городских властей мы делаем наш город комфортнее, уютнее и красивее, - говорит Ирина Матвеева, заведующая детским садом № 46 города Мурманска. - А это самое главное».

В этом году в Мурманске запланировано строительство 15-ти детских и спортивных площадок. Помимо этого, на территории городских образовательных учреждений разместят два футбольных поля.