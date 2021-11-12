В многофункциональных центрах Мурманской области можно получать госуслуги вне зависимости от прописки

Определён перечень государственных услуг, которые исполнительные органы власти предоставляют по экстерриториальному принципу. Обратиться за их получением теперь северяне могут в любом МФЦ области по месту нахождения, а не только по месту прописки.

При этом срок предоставления услуги не увеличится и её результат можно будет получить в том многофункциональном центре, в который граждане обращались с заявлением.