В многофункциональный медицинский центр, возводимый Министерством обороны в Североморске, начата поставка необходимого медицинского оборудования и техники

Всего будет поставлено около 3 тысяч единиц медтехники и различных предметов медицинского назначения, в том числе компьютерный томограф, оборудование для анестезиологии и эндоскопии.

Строительство многофункционального медицинского центра на 100 койко-мест в Североморске ведётся по поручению Президента России.

Здание выполнено с применением монолитных армированных стен. Это сделано для создания здесь отделения радиологии. В составе нового медучреждения будут развернуты приёмное, инфекционное и лабораторное отделения с кабинетами. К настоящему времени завершено устройство монолитного каркаса здания и кровли, монтаж оконных блоков и внутренних инженерных сетей, остекления витражей главного корпуса. Осуществляется внутренняя чистовая отделка, монтаж системы вентиляции и медицинских газов и благоустройство территории.

На объекте задействованы более тысячи. человек и 70 единиц спецтехники. Работы ведутся в круглосуточном режиме посменно. Ход выполнения строительных работ на объекте проинспектировал заместитель министра обороны Тимур Иванов.