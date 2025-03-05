В многоквартирных домах региона успешно завершаются работы по замене теплообменных аппаратов в рамках проекта по капитальному ремонту

За стабильностью работы и введением в эксплуатацию современных систем следит Фонд капитального ремонта в Мурманской области.

В многоквартирных домах Мурманска начали появляться новые пластинчатые теплообменные аппараты, которые существенно отличаются от старых – кожухотрубных.

Система российского производства уже зарекомендовала себя как качественная и долговечная, срок её эксплуатации 20 лет. Бойлеры оборудованы приборами контроля: манометрами и термометрами, что предотвращает резкие изменения температуры воды.

Энергоэффективность - ещё одно преимущество, которое позволит сэкономить жителям дома на коммунальных платежах. Готовность работы одной из новых систем в доме №24/26 на улице Сафонова проверила директор Фонда капитального ремонта в Мурманской области.

Юлия Барсукова, генеральный директор Фонда капитального ремонта в Мурманской области: «В прошлом году мы в области заменили 18 теплообменников».

В доме №37 по улице Старостина тоже установлен такой теплообменный аппарат. До конца марта устройство будет готово к эксплуатации.

Василий Костенюк, представитель подрядной организации: «Если сравнивать с пластинчатым теплообменником, то новое оборудование гораздо проще и эффективнее».

Бойлеры установлены на средства регионального Фонда капитального ремонта. Всего же в рамках программы проводится более тысячи видов строительно-монтажных работ и реализуется свыше шестисот проектов.

Обновления, где это нужно, затрагивают не только теплообменники, но и газовое оборудование. Однако в этом направлении выполнить план не удаётся.

Кирилл Бернандский, заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта: «Все ранее предусмотренные краткосрочными планами капитальные ремонты систем газоснабжения переносились на более поздний срок в связи с отказами в предоставлении доступа собственниками помещений. Мы даже при огромном желании не могли выйти в квартиры для выполнения работ по капремонту в связи с отказами в доступе».

Одна из главных проблем при проведении ремонтных работ в этом случае - нежелание жильцов открывать двери ремонтникам. Поэтому полностью обновленная система газоснабжения пока появилась только в одном доме Мурманска.