В Молочном начались работы по прокладке нового участка железнодорожного пути до Мурманска

На стройке задействованы и ресурсоснабжающие организации, в том числе водоканал и «Мурманэнергосбыт». Это связано с тем, что на пути строительства магистрали пролегают сети компаний.

Трубопроводы пришлось в экстренном порядке переносить. Впрочем, бригады справляются со своими обязанностями и работы на многих участках уже завершены.

Специалисты компании «МЭС» в ближайшее время приступят к испытаниям новых сетей. А переподключение водоканала жители Мурманска даже не заметили. На время выполнения работ по переносу водовода организация смогла оперативно перейти на снабжение города водой непосредственно из реки Кола и озера Большого. При этом никакого дискомфорта горожане не испытали.

Андраник Мусатян, генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканал»: «Сами работы по переврезке водовода – это достаточно сложные работы. Проект был сделан давно, мы работаем в рамках действующего проекта. Водоканал на сегодняшний день справляется со своими задачами, всем всё понятно, специалисты в водоканале с опытом, серьёзным опытом. Поэтому, я так понимаю, когда мы произвели переподключение, то город этого не заметил. Это самое главное. Если бы жители заметили – они бы об этом написали».