В Молочном талыми водами затопило улицу

В посёлке Молочный затопило талыми водами одну из улиц, местные жители массово публикуют фото и видео. Только откачивать воду с коммунальщики не торопятся.

Судя по видео, снятому очевидцами, автомобили в посёлке пересекают дворовую территорию словно субмарины. И если взрослым не до смеха, ведь огромную лужу приходиться обходить, то ребятам такое происшествие только в радость – теперь детская площадка больше напоминает аквапарк. Местные жители, предполагают, что причиной подтопления стали обильные снегопады и неисправность ливнёвки, которая не смогла справиться с таким количеством талых вод.

А вот лужи Мурманска облюбовали утки: пернатые возвращаются на летний период в регион и подыскивают себе водоёмы, в которых можно жить и питаться.

Видео, снятое на улице Новое Плато в областном центре, выложил пользователь соцсети. Пара уток поселилась в луже рядом с одним из многоквартирных домов. У пернатых сейчас брачный период, поэтому птицы не скромничают в своём поведении, что же касается выбранного водоёма, то скорее всего, уткам просто некуда деваться, ведь большинство озёр в черте Мурманска ещё скованы льдом. Хочется надеяться, что животным никто из горожан не навредит.