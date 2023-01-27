В молодёжном центре «Контейнер-холл» состоялся первый кинопоказ в рамках проекта «Кино на высокой широте»

Почти полтора часа зрители смотрели кино на улице, согреваясь горячим чаем.

Вниманию зрителей представили несколько короткометражных работ, снятых в 2022 году заполярными авторами на территории Мурманской области.

Почти полтора часа зрители смотрели кино на улице, согреваясь горячим чаем.

Вечер продолжила творческая встреча с кинематографистами. В рамках проекта в регионе пройдёт еще 4 кинопоказа. Они состоятся 1, 8, 15 и 22 февраля на разных площадках Мурманска.

Подробную информацию можно найти на странице Продюсерского центра «Северный характер» в «ВКонтакте».