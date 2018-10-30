В молодежном центре «Поиск» продолжаются ремонтные работы

В молодежном центре «Поиск» продолжаются масштабные ремонтные работы. Капитальный ремонт учреждения идет в строгом соответствии с утвержденным городской администрацией графиком. Ход реконструкции помещения лично приехал проверить глава администрации города Мурманска - Андрей Сысоев.

В столице Заполярья реализуют масштабную программу по модернизации учреждений молодежной политики. Большинство из центров, а их в нашем городе 11, уже прошли этап тотальной реконструкции. В этом году ремонт начался в клубе «Поиск», расположенном в Ленинском районе. Главной функцией центра станет - популяризация здорового образа жизни. Здесь обустроят залы для занятий фитнессом, современную тренажерку и комфортные раздевалки с душевыми. Также в «Поиске» появится помещение для показательных выступлений.

Глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев посетил объект и ознакомился с ходом работ. Он отметил высокий уровень капитального ремонта и назвал ориентировочные сроки, когда центр вновь откроет свои двери для спортивной молодежи.

Подрядчик уже сделал самую сложную часть демонтажных и наружных работ. Теперь в учреждении появился новый фасад, крыльцо, заменены окна и кровля, а также полностью переделаны коммуникации.

Не забыли представители администрации и о мобильных группах граждан.