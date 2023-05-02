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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.05.23 19:30

В молодёжном центре «СОПКИ21А» состоялся концерт мурманской музыкальной группы «Шиш da Малина»

Этот коллектив исполняет романтичные песни послереволюционных 20-х годов. Выступление стало частью большой программы «Ночи в «Научке».

Ярко и незабываемо, так говорят о творчестве группы «Шиш da Малина». Дуэту уже 10 лет и те, кто знает коллектив, питают к нему нежные чувства. Концерты группы случаются раз в несколько лет, оттого такое большое внимание произвела новость об очередном выступлении.

Атмосфера на вечере поражала: зрители подпевали на каждой песне, а артисты активно общались с залом и были открыты к импровизации. Музыканты обнадежили ценителей своего творчества, сказав, что следующий концерт планируют осенью.

Екатерина Ефремова, «Малина»: «Этот дуэт, этот проект очень много значит для меня. Это, знаете, как сердце. Это и хулиганство. И душа. Это и темы, о которых хочется говорить. И истории, которые хочется рассказывать и это воля. Потому что мы свободны, мы на одной волне. Концерт – это всегда как течение реки: это радость и свобод».

Тимур Мизинов, «Шиш»: «Это, наверное, для меня был лучший наш концерт».

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