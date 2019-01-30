В молодёжный Совет – через выборы

Второй год в ЗАТО Александровск работает Совет студентов и рабочей молодёжи. Пока эта молодая организация находится на этапе становления, за плечами молодых и активных лишь небольшие реализованные проекты. Для открытия новых возможностей представители Совета молодёжи встретились с председателем территориальной избирательной комиссии.

Молодёжный Совет в Александровске создаёт и курирует проекты и конкурсы. Его участникам всегда есть что предложить муниципальным властям, которые в свою очередь прислушиваются к мнению ребят и охотно сотрудничают с представителями общественного движения. - Они реализуют свои идеи, которые у нас востребованы на предприятиях, - отмечает Ольга Компаниец, заместитель начальника управления культуры, спорта и молодёжной политики администрации ЗАТО Александровск. – Ребята проводят мероприятия, которые интересны жителям нашего муниципального образования. Это мероприятия не только для молодёжи, они рассчитаны на различные группы населения: для молодых семей, для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, просто для наших жителей, проживающих на территории нашего муниципалитета.

В Совет входят 20 представителей учреждений ЗАТО Александровск, в числе которых школьники, студенты и рабочая молодёжь в возрасте от 14 до 35 лет. В этом году в связи с внутренними изменениями в работе Совета планируется увеличить число участников.

- Совет при главе ЗАТО Александровск нам интересен с точки зрения популяризации идей избирательной системы, с точки зрения популяризации идей участия в выборах и не только для избирателей, но и для кандидатов, - говорит Алексей Пеньшин, председатель Территориально избирательной комиссии ЗАТО Александровск.

Активисты Совета планируют провести полноценные выборы на территории всего муниципалитета. Желающие войти в молодёжный орган должны будут представить жителям ЗАТО предвыборные программы и пройти процедуру голосования. К слову, кандидаты в Совет молодёжи должны будут сами организовать свою избирательную кампанию.