В Мончегорске 1 апреля открыли пляжный сезон с северным характером

1 апреля в Мончегорске нешуточно повеселились жители и гости города на вечеринке «Nord beach Party 2023» в рамках «Imandra Fest». Участники со всей области собрались на пляже Лумболки, который на один день превратился в тропический рай.

1 апреля в Мончегорске нешуточно повеселились жители и гости города на вечеринке «Nord beach Party 2023» в рамках «Imandra Fest». Участники со всей области собрались на пляже Лумболки, который на один день превратился в тропический рай.

Мончегорцев не испугала ветреная погода, а тем более снег. День смеха нужно проводить весело. Под таким лозунгом и прошла северная пляжная вечеринка. Вместо подиума участники демонстрировали свои костюмы, съезжая с горки на ватрушках.

Екатерина Гнибеда, участница праздника: «Людям становится интересней жить. Были в купальниках люди, из Апатитов приезжали участвовать в нашем празднике. Надо выйти из зоны комфорта, надеть на себя костюм и спуститься вместе со всеми. Это другие ощущения».

Но помимо «костюмерного» спуска было еще много чего интересного. Жители и гости играли в волейбол, катались на банане, снегоходах, устраивали игры аборигенов и даже учились танцевать бачату.

Насыщенную первоапрельскую программу оценили 400 человек. Участники от мало до велика приехали со всей Мурманской области, чтобы в Мончегорске прочувствовать атмосферу северной пляжной вечеринки.

Марина Войтович, участница праздника: «Больше всего понравилось покататься на снегоходах, энгри бердс и футбол».

Алла Стаканова, участница праздника: «Играть на севере на снегу - это то ещё удовольствие, так скажем. Это хорошая подготовка к лету, но так как мы любим волейбол, просто живём уже много лет им, поэтому мы используем любую возможность, чтобы поиграть».

В завершении пляжной вечеринки были объявлены победители открытого турнира по волейболу на снегу. Первое место взяла команда из Колы, обладатели второго места жители Мурманска и заслуженное третье место досталось ребятам из Кандалакши.

Также были награждены победители костюмированного спуска. Участники зарядились яркими эмоциями и готовы в следующем году встречать пляжный сезон на севере.