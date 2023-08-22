24 августа состоится всероссийская «горячая линия» по вопросам в сфере государственного земельного надзораМурманская область присоединится к Всероссийской акции «Сохраним лес»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.08.23 19:30

В Мончегорске фасад Северного колледжа физической культуры и спорта украсили ярким муралом

Здание раскрашивают в рамках конкурса «Добавь городу красок», организованного компанией «Норникель».

Раньше это серое, неприметное здание едва ли вызывало ассоциации со спортом. Сейчас облик его кардинально изменился, а всё благодаря конкурсу «Добавь городу красок». Колледж физической культуры выбран неслучайно, рядом с учебным заведением находится спортивный комплекс «Гольфстрим», в котором идёт реконструкция и будет гармонично обновить два рядом стоящих профильных учреждения.

Андрей Соловьев, начальник отдела корпоративных и спортивных мероприятий Кольской ГМК: «Конкурс происходит следующим образом. Мы объявляем тему, показываем на каком здании будет нанесён мурал. Делаем специальные фасады, перенесенные на бумагу, предлагаем художникам Мончегорска пофантазировать на тему, которая была задана конкурсом. В этом году было достаточно количество работ интересных на тему спорта. Одну из них мы выбрали, чтобы перенести на фасад. Это работа Еремеевой Екатерины, она называлась «Рожденная Мончетундрой».

Общая площадь стен колледжа около двух тысяч квадратных метров, высота более 15. При обновлении фасада используются краски, аэрозольные баллончики, а каждый контур прорабатывается кисточками. 

Илья Гаврилов, промышленный альпинист: «На наших плечах лежала полная подготовка: мойка, обеспыливание, грунтовка всего здания. Лицевой фасад - это работа художников - фигуры, логотипы. Наша работа - задний двор и боковой фасад».

Вадим Меньшенин, старший менеджер производственного департамента Кольской ГМК: «По словам исполнителей, данная краска очень стойкая - до 10 лет фасад должен оставаться таким же красивым и приятным. Следует особо отметить, что это не единичный случай, у нас уже несколько фасадов домов раскрашены. Это придаёт настроение жителям и у нас в Мончегорске есть, чем гордиться и среди спортсменов Мурманской области, а наш колледж самый красивый».

Жители уже обратили внимание на яркий мурал:

- Хорошо. Мне нравится.

- Очень яркий, очень понравился, что спортивный колледж будет так выглядеть.

- Очень нравится, очень красиво.

- Замечательный. Давно надо было украсить это всё.

- Рисунок очень классный. Побольше бы по городу таких разместить.

Завершить работы планируют 25 августа, поэтому уже в новом учебном году студенты будут любоваться обновленным фасадом своего колледжа.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Обзор промышленной сферы России по итогам первого полугодия: дефициты и зарплаты
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-

Последние комментарии

Николаенко Ирина Алексеевна
21.08.23 11:20
По улице Смирнова в сторону леса постоянно сбрасывают строительный мусор и колёса. Куда ещё обратиться, чтобы лесная полоса не страдала, не можем выловить машины и записать номер.
Комментарий к новости:Андрей Удовик, прокурор Мурманской межрайонной природоохранной прокуратуры: о защите природы и какую роль в этом выполняет прокуратура
Александр Викторович Погожев
08.08.23 03:03
Спасибо за репортаж, увидели сына!
Комментарий к новости:В радиотехническом полку Северного флота активно ведётся обучение новобранцев
Ольга
05.08.23 22:56
Я уже писала обращение 31 июля, что мой муж заключил контракт 2 июня 2023 года, с 5 июля находится в зоне боевых действий. Почему-то выплата губернаторской поддержки участнику СВО и семье до сих пор н
Комментарий к новости:6 августа губернатор Андрей Чибис проведёт «прямую линию» в телеэфире и соцсетях
-Правовая консультация (18+)Часто задерживаетесь на работе? Юрист hh.ru рассказала, сколько вам должны заплатить за переработки
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире01:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)Спрос на учителей в Мурманской области вырос на 43% за год-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 18 копеек, доллар снизился на 2 копейки-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС состоялся технический тур для инженеров из Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 22 августа-PRO Нефть и газ (18+)Завершена установка ОГТ первой линии «Арктик СПГ 2» на Гыдане-PRO Законы (18+)Правительство РФ расширило перечень получающих соцвыплаты категорий медиков
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика