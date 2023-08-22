В Мончегорске фасад Северного колледжа физической культуры и спорта украсили ярким муралом

Здание раскрашивают в рамках конкурса «Добавь городу красок», организованного компанией «Норникель».

Раньше это серое, неприметное здание едва ли вызывало ассоциации со спортом. Сейчас облик его кардинально изменился, а всё благодаря конкурсу «Добавь городу красок». Колледж физической культуры выбран неслучайно, рядом с учебным заведением находится спортивный комплекс «Гольфстрим», в котором идёт реконструкция и будет гармонично обновить два рядом стоящих профильных учреждения.

Андрей Соловьев, начальник отдела корпоративных и спортивных мероприятий Кольской ГМК: «Конкурс происходит следующим образом. Мы объявляем тему, показываем на каком здании будет нанесён мурал. Делаем специальные фасады, перенесенные на бумагу, предлагаем художникам Мончегорска пофантазировать на тему, которая была задана конкурсом. В этом году было достаточно количество работ интересных на тему спорта. Одну из них мы выбрали, чтобы перенести на фасад. Это работа Еремеевой Екатерины, она называлась «Рожденная Мончетундрой».

Общая площадь стен колледжа около двух тысяч квадратных метров, высота более 15. При обновлении фасада используются краски, аэрозольные баллончики, а каждый контур прорабатывается кисточками.

Илья Гаврилов, промышленный альпинист: «На наших плечах лежала полная подготовка: мойка, обеспыливание, грунтовка всего здания. Лицевой фасад - это работа художников - фигуры, логотипы. Наша работа - задний двор и боковой фасад».

Вадим Меньшенин, старший менеджер производственного департамента Кольской ГМК: «По словам исполнителей, данная краска очень стойкая - до 10 лет фасад должен оставаться таким же красивым и приятным. Следует особо отметить, что это не единичный случай, у нас уже несколько фасадов домов раскрашены. Это придаёт настроение жителям и у нас в Мончегорске есть, чем гордиться и среди спортсменов Мурманской области, а наш колледж самый красивый».

Жители уже обратили внимание на яркий мурал:

- Хорошо. Мне нравится.

- Очень яркий, очень понравился, что спортивный колледж будет так выглядеть.

- Очень нравится, очень красиво.

- Замечательный. Давно надо было украсить это всё.

- Рисунок очень классный. Побольше бы по городу таких разместить.

Завершить работы планируют 25 августа, поэтому уже в новом учебном году студенты будут любоваться обновленным фасадом своего колледжа.