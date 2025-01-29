В Мончегорске и Кандалакше дали старт выставке скандинавской верхней одежды

Модели представлены из закрывшегося в Москве магазина «Мода Скандинавии».

Из-за невозможности поставок из западных стран в Москве закрылся магазин «Мода Скандинавии». Оставшийся в наличии товар будет реализован со скидками до 70%. Эксклюзивные права на распродажу верхней одежды переданы компании «Орсо Групп».

Старший менеджер компании «Орсо Групп»: «В Скандинавии знают толк в создании высококачественной зимней и демисезонной одежды. Из-за влажного климата, обильных снегопадов и низких температур там производят продукцию высшего класса. Ключевым элементом в таких вещах считается мембранная ткань.

Дарья, менеджер компании «Орсо Групп»: «Ваше внимание я хочу привлечь к норвежской куртке от компании «Бьерн Ларсен». Эта модель выполнена полностью из мембранной ткани, которая, смотрите, полностью отталкивает от себя воду, не пропускает ветер и грязь, стирается легко в машинке. А наполнитель в ней дюпонт-сарона - это кукурузные волокна, основаны на искусственно выращенных экологичных материалах. Легко подойдёт под любой вид одежды: под джинсы, брюки, штаны. А самое главное, ОНА практичная».

До 2 февраля включительно выставка скандинавских брендов будет работать с 10.00 до 21часа в Мончегорске на улице Кондрикова, 16 (слева от касс магазина «Пятёрочка») и с 10.00 до 20 часов в Кандалакше на Первомайской улице, 31 (гостиница «Беломорье», ориентир - воздушные шары).

На правах рекламы.