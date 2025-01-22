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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.01.25 19:30

В Мончегорске и Ковдоре дали старт выставкам брендовой финской одежды

Коллекции привезены из закрывшегося в Москве интернет-магазина «Мода Скандинавии».

Возникающие с импортом товаров сложности привели к решению о прекращении работы магазина «Мода Скандинавии» в Москве. Остатки ассортимента будут реализованы со скидками до 70%. Распродажу организует компания «ORSO GROUP», которая получила на это эксклюзивные права.

Павел Старший, менеджер компании «Орсо Групп»: «На выставке представлена верхняя одежда, которая идеально подойдёт для повседневного использования, зимних видов спорта, рыбалки и активного отдыха. Это «Аляски», финские пуховики и единичные модели парок, которые сделаны из мембраной ткани – они не промокают и не продуваются. Дизайнеры, создававшие эту одежду, подумали и о красоте. Модели стильные и очень разные, можно подобрать на свой вкус. Размерный ряд от 42-го до 72-го, для мужчин и для женщин. Высокотехнологичная одежда создана специально для северных погодных условий».

Дарина, менеджер компании «Орсо Групп»: «Данная модель хорошо подойдёт на тёплый межсезон и холодное лето. Преимущество в чём? Она идёт полностью на авиационном нейлоне, не промокает и не продувается. Здесь тоненький утеплитель из натурального утиного пух».

Только 5 дней - с 22 по 26 января выставка скандинавских брендов будет работать с 10 до 21 часов в Мончегорске на улице Кондрикова, 16 (слева от касс магазина «Пятёрочка») и в Ковдоре на улице Кирова, 10 (в бывшем магазине «Связной». Ориентир - воздушные шары).

 

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