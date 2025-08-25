В Мурманской области стартует кампания по вакцинации от сезонного гриппаМинистерство образования и науки объявляет конкурс на премии губернатора Андрея Чибиса для педагогов-классных руководителей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.08.25 19:30

В Мончегорске на КГМК введена в эксплуатацию новая система газоочистки

В минувшую субботу в Кольской горно-металлургической компании запустили в эксплуатацию новый производственный объект - Отделение пылеулавливания рафинировочного цеха.

Зелёная кнопка здесь ознаменовала пуск в эксплуатацию новой автоматизированной системы газоочистки. Экологичность, безопасность, производительность - перечислять достоинства нового объекта можно бесконечно. Реализовать экопроект удалось в кратчайшие сроки. Стройка началась в декабре 2022 года, в августе 2025 систему приняли в работу.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это правильно с точки зрения экологии, это правильно для тех людей, которые трудятся и живут в городе Мончегорске. Поэтому я хочу коллег наших поблагодарить, что несмотря на понятные сложности, а сложности связаны с доступом к технологическим решениями, тем не менее, несмотря на все эти нюансы и сложности, проект реализован и сегодня мы его запустили».

В 1990-е годы выбросы диоксида серы Кольской ГМК достигали почти 500 тысяч тонн, к 2015 году они были снижены до 155 тысяч. По итогам же прошлого года, благодаря реализации экологической серной программы «Норникеля» на Кольской промышленной площадке, эмиссия составила чуть более 12 тысяч тонн. Новая зелёная система позволит сократить количество выбросов диоксида серы ещё почти на 1 тысячу тонн в год.

Николай Уткин, первый вице-президент, руководитель блока по взаимодействию с органами власти компании «Норникель»: «Многие, кто работал раньше, помнят советское время, когда газ со всех щелей валил, газоходы были в каком состоянии. Сегодня – это и технологические: от каждой печи свой газоход, четыре дымососа, четыре электрофильтра. Мы не только говорим про эффекты SO2, сегодняшняя технология позволяет улавливать ещё и твёрдые частицы, которыми раньше люди дышали. Ну, а для нас, для бизнеса, это ещё и дополнительные 150 тонн никеля, которые придут в компанию. Поэтому со всех сторон проект уникальный».

Важно отметить, что компании удалось создать новый производственный объект без помощи зарубежных технологий и производителей - 98 процентов оборудования здесь отечественное.

Роман Шаркий, генеральный директор АО «Кольская ГМК», директор Кольского металлургического завода «Норникеля»: «Эффективность фильтров увеличилась практически в десять раз. Если раньше мы газа очищали от пыли до уровня 1 мг на кубометр, сейчас это 0,1 мг. За счёт этого мы улавливаем дополнительно пыль никельсодержащую с содержанием 50-60 процентов никеля».

В портфеле «Норникеля» и Кольской ГМК немало других зелёных инициатив. Совсем недавно компания ввела в Мончегорске современную систему мониторинга качества воздуха. Её данные в режиме онлайн доступны в любое время суток. 

Евгений Курбатов, директор департамента по экологии и устойчивому развитию Кольской ГМК компании «Норникель»: «Это сделано для того, чтобы понять для себя, насколько в городе чисто и комфортно».

Для своей Кольской площадки «Норникель» разработал комплексную экологическую программу. До 31-го года компания намерена реализовать 180 мероприятий. Общий объём финансирования превысит 71 миллиард рублей.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
22.08.25 17:38
Вот уже и округа "нарисовали"... А когда-то в этом "округе" были Кольская макаронная фабрика, Кольская сверхглубокая, птицефабрики и свинофермы... Действительно "За прошедший год мы решили огромный пр
Комментарий к новости:Острых проблем сегодня нет — видна положительная динамика: глава региона провёл встречу с жителями Кольского округа
FynDbrnjh
19.08.25 13:36
Как-то странно даже, что такое возможно в год 80-летия Победы
Комментарий к новости:Мурманчане просят отремонтировать лестницу, ведущую к памятнику 6-й Героической комсомольской батареи
Ирина
13.08.25 20:08
Очень смешно, особенно про детей.Если дети,которые спят днём,то они не старше 6 лет и укладывают до 9 вечера.А запрет с 22.00 . Хотя в других регионах с 19.00 и это правильно.а у нас благодетели)))
Комментарий к новости:Нарушать тишину стало себе дороже
-Правовая консультация (18+)Получить выходной 1 сентября – четыре варианта от юриста «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире22:00«Порт». Художественный сериал, 5 серия (16+)22:50«Первая Мировая». Документальный фильм (16+)23:45«Только вдвоем». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Ювелирный рейтинг: где в России женщины тратят зарплату на себя больше всего-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 83 копейки, доллар снизился почти на 7 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС прошла проверка Ростехнадзора по трём направлениям-PRO ЖКХ (18+)Мурманчане пожаловались на халатное отношение к обязанностям и бездействие своей управляющей компании-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Минтруд доработал проект поправок в Трудовой кодекс, который регулирует ученические договоры
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»