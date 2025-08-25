В Мончегорске на КГМК введена в эксплуатацию новая система газоочистки

В минувшую субботу в Кольской горно-металлургической компании запустили в эксплуатацию новый производственный объект - Отделение пылеулавливания рафинировочного цеха.

Зелёная кнопка здесь ознаменовала пуск в эксплуатацию новой автоматизированной системы газоочистки. Экологичность, безопасность, производительность - перечислять достоинства нового объекта можно бесконечно. Реализовать экопроект удалось в кратчайшие сроки. Стройка началась в декабре 2022 года, в августе 2025 систему приняли в работу.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это правильно с точки зрения экологии, это правильно для тех людей, которые трудятся и живут в городе Мончегорске. Поэтому я хочу коллег наших поблагодарить, что несмотря на понятные сложности, а сложности связаны с доступом к технологическим решениями, тем не менее, несмотря на все эти нюансы и сложности, проект реализован и сегодня мы его запустили».

В 1990-е годы выбросы диоксида серы Кольской ГМК достигали почти 500 тысяч тонн, к 2015 году они были снижены до 155 тысяч. По итогам же прошлого года, благодаря реализации экологической серной программы «Норникеля» на Кольской промышленной площадке, эмиссия составила чуть более 12 тысяч тонн. Новая зелёная система позволит сократить количество выбросов диоксида серы ещё почти на 1 тысячу тонн в год.

Николай Уткин, первый вице-президент, руководитель блока по взаимодействию с органами власти компании «Норникель»: «Многие, кто работал раньше, помнят советское время, когда газ со всех щелей валил, газоходы были в каком состоянии. Сегодня – это и технологические: от каждой печи свой газоход, четыре дымососа, четыре электрофильтра. Мы не только говорим про эффекты SO 2 , сегодняшняя технология позволяет улавливать ещё и твёрдые частицы, которыми раньше люди дышали. Ну, а для нас, для бизнеса, это ещё и дополнительные 150 тонн никеля, которые придут в компанию. Поэтому со всех сторон проект уникальный».

Важно отметить, что компании удалось создать новый производственный объект без помощи зарубежных технологий и производителей - 98 процентов оборудования здесь отечественное.

Роман Шаркий, генеральный директор АО «Кольская ГМК», директор Кольского металлургического завода «Норникеля»: «Эффективность фильтров увеличилась практически в десять раз. Если раньше мы газа очищали от пыли до уровня 1 мг на кубометр, сейчас это 0,1 мг. За счёт этого мы улавливаем дополнительно пыль никельсодержащую с содержанием 50-60 процентов никеля».

В портфеле «Норникеля» и Кольской ГМК немало других зелёных инициатив. Совсем недавно компания ввела в Мончегорске современную систему мониторинга качества воздуха. Её данные в режиме онлайн доступны в любое время суток.

Евгений Курбатов, директор департамента по экологии и устойчивому развитию Кольской ГМК компании «Норникель»: «Это сделано для того, чтобы понять для себя, насколько в городе чисто и комфортно».

Для своей Кольской площадки «Норникель» разработал комплексную экологическую программу. До 31-го года компания намерена реализовать 180 мероприятий. Общий объём финансирования превысит 71 миллиард рублей.