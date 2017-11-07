В Мончегорске на татами сразились мастера японских единоборств

Далекая Япония и заполярный Мончегорск стали ближе благодаря древнему боевому искусству кобудо. Город металлургов принимал участников чемпионата Мурманской области. Среди спортсменов, вышедших на татами, были и дебютанты, и те, кто уже заслужил право биться за честь России на международных турнирах.

В глазах мальчишек и девчонок искреннее восхищение – судить бои по кабудо на чемпионате, куда они съехались со всей области, будут обладатели чёрных поясов и заветных чемпионских титулов. Юные бойцы о таких достижениях пока только мечтаю, многим из участников боёв нет ещё и 10 лет, но бой – дело серьёзное.

- Дети показывают здесь отрывистые поединки, где нужно показать технику, чистую технику, - рассказывает об особенностях соревнования Сергей Ухов, президент Федерации кобудо по Мурманской области. - Грязь стараемся убирать, с самого начала стараемся давать технику: комбинации, чистый поединок с бросками, с ударами рук и ног.

Кобудо – японский рукопашный бой, который уверенно приобретает сторонников на Кольском полуострове. В Мурманской области этим восточным единоборством занимаются уже более 1000 спортсменов. Представители заполярной федерации принимали участие даже в мировом чемпионате в Японии. А вот среди тех, кто выходит на татами, сегодня есть и дебютанты, спортивная карьера которых ещё впереди. Во время боёв их поддерживают папы и мамы, а защищает снаряжение.

- У малышей защита очень хорошая, поэтому травмы минимальные, они могут в волю выложиться и сделать все свои удары, психологически и физически разрядиться, - рассказывает Сергей Тян, главный судья соревнований чемпионата Мурманской области по восточным единоборствам кобудо. - Перед тем, как выти на татами, боец облачается в шлём, жилет, накладки на ноги и перчатки. Надеть доспехи помогают родители или товарищи по команде. Они же шепчут напутственные слова, так необходимые перед решительным боем.

А вот обаятельную дебютантку Настю Базанову из Никеля на соревнованиях поддерживает старший брат. Он занимается чуть дольше, чем девочка, может поделиться небольшими секретами и рассказать, каким будет её первый противник.

Начинается долгожданный бой. Судьи поднимают сигнальные флажки с цветами участников. Бой идёт до трёх баллов – на этот раз победа оказывается не на стороне дебютантки, но расстраиваться нет причин. У Насти всё ещё впереди. Герои сегодняшних боев не только маленькие дебютанты, но и их родители, от которых сейчас зависит, останется ли ребёнок в спорте, кем вырастит.

- Все зависит сейчас от родителей, - считает Сергей Тян, главный судья соревнований чемпионата Мурманской области по восточным единоборствам кобудо. - Если они дадут правильный путь ребёнку, поставят его на правильный путь, то он вырастит личностью.

Соревнования в Мончегорске ещё и шанс проявить себя перед важными боями – уже в ноябре представители Федерации кобудо Мурманской области поедут на Чемпионат России в Москву.