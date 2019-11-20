В Мончегорске на территории строящегося кладбища погибли два рабочих

По данному факту следственный комитет возбудил уголовное дело.

Следствием установлено, что на территории строящегося кладбища в городе Мончегорске произошло обрушение откосов траншеи для установки дренажной системы водоотвода. В результате происшествия один из рабочих, от полученных телесных повреждений скончался на месте, а второй в скорой помощи. Расследование уголовного дела продолжается.