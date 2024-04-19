В Мончегорске оперативниками задержана наркосбытчица, которая готовила для распространения партию запрещённых препаратов

Во время досмотра у задержанной были обнаружены более 60 свертков с неизвестным веществом. Позже эксперты установили, что это синтетический наркотик массой 14 граммов.