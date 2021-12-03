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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.12.21 19:30

В Мончегорске определён разработчик концепции нового микрорайона, который планируют построить в южной части города металлургов

За победу в Открытом всероссийском конкурсе боролись три финалиста – им предстояло не просто смоделировать дизайн района с полной социальной инфраструктурой, но и сделать акцент на нашу уникальную северную территорию.

Мончегорск готовится к большим переменам – в ближайшие годы здесь должен появиться современный микрорайон с полной социальной инфраструктурой на 2 тысячи квартир.

Масштабные проекты обновления города стартовали ещё весной этого года, когда в муниципалитете закрыли металлургический цех, который не соответствовал современным требованиям экологии. Подтверждены планы строительства нового медного производства, а они неразрывно связаны с вопросами кадров.

Виктор Садчиков, глава администрации города Мончегорска: «У нас приезжают специалисты не только металлургии, приезжают медицинские работники, в которых потребность в городе есть, специалисты грамотные и квалифицированные, педагоги, которые приезжают в город. Жилья в городе действительно мало, абсолютно мало, его не хватает, чтобы привлечь специалистов, нужна хорошая работа, хорошие условия проживания. Если есть дети, куда сводить, чем ребёнку заняться. Это основные направления, которые надо развивать».

Возведение нового микрорайона – это большой шаг в будущее не только для Мончегорска, но и для всего Заполярья, ведь таких масштабных строек в области не было с начала 90-х годов.

Алексей Грачиков, и.о. министра строительства Мурманской области: «Такие проекты, которые 25 лет не реализовывались на территории Мурманской области, а то и больше, очень значимы для нас. Хочется сказать отдельное спасибо нашему долгому и надёжному партнёру правительства Мурманской области в лице Кольской ГМК и Норильского Никеля. Хочется верить, что именно такой проект будет лежать в основе возрождения строительной отрасли. Это все коррелируется и совпадает с теми целями, которые ставятся на самом высшем уровне в части национального проекта «Жильё и городская среда» по достижению показателей ввода».

Новый микрорайон планируют построить в южной части Мончегорска на площади в 13 гектаров. Территория сложная, заболоченная, окруженная рекой и озером Нюдъявр. Несмотря на трудности, участие в конкурсе концепции нового микрорайона приняли 50 проектировщиков из 23 городов России и зарубежья, в финал вышли три лучших компании.

По словам генерального директора Кольской ГМК Евгения Борзенко, участники шли вровень практически до самого конца, выбрать победителя было нелегко.

Евгений Борзенко, генеральный директор Кольской ГМК: «Как визуалиста, меня убедила среда обитания будущих жильцов, которая в моём вкусе больше соотнеслась с потребностями производства. Может быть это сказано прямо, но мы понимаем, что туда должны будут приехать инженеры, учёные, рабочие высоко квалифицированных профессий и разрядов. На мой взгляд, у победителя визуально это более соответствовало таким потребностям».

Основой концепцией, которую представила победившая компания, стало создание комфортного и современного микрорайона, сочетающего жилую, общественную и рекреационную функции. Всего в новом микрорайоне планируется разместить порядка 2 тысяч квартир, а также объекты социальной инфраструктуры: детские сады, школу, поликлинику. Не обойдётся жилой комплекс и без кафе, магазинов, аптек, салонов красоты и банков. На подземном уровне планируется возвести паркинг.

Людмила Некрасова, ведущий архитектор бюро «Диалектика»: «Хранение личного автотранспорта находится под землей – это достигается с помощью плитных фундаментов. Довольно новое решение для севера, позволяет установить тёплые стилобаты, уже отапливаемые и разместить паркинг без лишних экономических затрат».

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