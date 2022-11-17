В Мончегорске открыли новое спортивное пространство «СОПКИ.СПОРТ»

Оценила новый спортзал и вице-губернатор Елена Дягилева.

На третьем этаже дома №5а по улице Морошковая провели большой ремонт, установили новые современные тренажёры и теперь открыли пространство «СОПКИ.СПОРТ». Здесь бесплатно может заниматься молодёжь Мончегорска и даже иногда взрослые.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «Мы с министром спорта ездили, подбирали тренажёры, чтобы они были функциональные, отвечали всем современным требованиям, чтобы они были надёжные. Чтобы не происходило такого: поставили низкого качества, а потом что-то сломалось. Поэтому здесь очень тщательно подходили к выбору оборудования, которое будет поставлено. Придали единый дизайн, стиль, чтобы была узнаваемость по региону «СОПОК.СПОРТ».

Новый тренажерный зал будет работать допоздна, чтобы молодёжь могла после уроков и дополнительных занятий прийти и приобщиться к спорту. Кстати, мончегорцы уже оценили «СОПКИ».

Владислав, посетитель пространства «СОПКИ.СПОРТ»: «Впечатления только положительные. Раньше приходилось ездить в город, тратить деньги на абонемент. А это всё дорого. Теперь есть возможность прийти, позаниматься часик-полтора. Это и удобно, и бесплатно для нас».

Дмитрий, посетитель пространства «СОПКИ.СПОРТ»: «Беговая дорожка – это мой любимый тренажёр. Посещать будем часто, так как мы ходим на баскетбол и параллельно занимаемся в тренажёрном зале».

Отметим, что новые пространства «СОПКИ» различных направлений появляются благодаря инициативе губернатора Андрея Чибиса. И он уже поручил продолжить эту программу.