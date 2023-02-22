В Мончегорске открыли плавательный бассейн в школе №5

Завершение долгожданного ремонта стало настоящим событием для учеников и преподавателей. Теперь они смогут активно заниматься плаванием в стенах родного учреждения и укреплять здоровье.

Из-за технических неисправностей бассейн в пятой школе Мончегорска закрыли в 2012 году. Все эти годы жители города надеялись на его восстановление и вот, ожидания сбылись. Первыми обновленный объект оценили маленькие ученики.

На объекте отремонтирован фасад и чаша, помещение и раздевалки, заменены коммуникации.

Андрей Рудаков, депутат Совета депутатов Мончегорска: «Это любят все дети. Это такие эмоции. Я думаю, ни один школьник теперь урок физкультуры не прогуляет. Это событие значимое не только в рамках школы, системы образования, а и для города».

Здесь могут заниматься плаванием и люди с ограниченными возможностями. Для них установлен спецподъёмник, чтобы безопасно спускаться в воду. Такие обновления стали возможны в рамках сотрудничества компании «Норникель» и правительства области. Кольская ГМК профинансировала подготовку проектно-сметной документации, а в рамках плана «На Севере – жить» была выделена субсидия на капремонт.

Вадим Меньшенин, старший менеджер производственного департамента Кольской ГМК, депутат Совета депутатов Мончегорска: «Всё сделано на самом высоком уровне. Что касается водоподготовки, воздухообмена вентиляции, то сейчас идёт процесс настройки. Но уже видно, что всё работает, это просто здорово. Теперь дело за учениками. Чтобы с удовольствием купались, занимались, повышали свой спортивный потенциал».

Юлия Стахеева, директор школы №5: «Ребята наконец-то обрели бассейн, он не работал больше 10 лет. Его старт ожидают с нетерпением 770 детей. Даже те, которые уже выросли из возраста начальной школы, для которых собственно бассейн и строился».

Руководство школы планирует не только вводить плавание на уроках физкультуры, но и сделать внеурочные занятия, в том числе для воспитанников ближайших детсадов и детей из общества инвалидов.