В Мончегорске открыли «пляжный сезон» ежегодным семейным праздником «Nord Beach Party»

Это часть масштабного фестиваля «Imandra Fest», который объединяет любителей природы, спорта и активного отдыха. Праздник собрал около 1000 гостей из Мончегорска, Мурманска, Кировска, Апатитов, Москвы и Санкт-Петербурга.

Ежегодная пляжная вечеринка в снегах становится новой традицией Мончегорска – 40% посетителей приезжают на «Nord Beach Party» не в первый раз.

В этот день на заснеженном озере Лумболка играла музыка, работали фудкорт и ярмарка сувениров от местных производителей, проходили творческие мастер-классы для взрослых и детей, работали все виды зимних развлечений.

Спортивная программа состояла из традиционных соревнований по пляжному волейболу и, впервые, соревнований по зимнему мини-футболу на снегу.