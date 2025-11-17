Правительство РФ предложило увеличить штрафы по трём десяткам экономических преступлений«Большой Вудъявр» продолжает традицию лидерства
В Мончегорске открыли современную крытую ледовую арену, которую назвали «Имандра»

Её площадь составляет 3 тысячи квадратных метров.

Новая крытая ледовая арена под названием «Имандра», которое, к слову, выбрали сами мончегорцы, торжественно открыта.

Спортивный комплекс имеет два этажа. На первом расположен просторный холл с диванами и гардеробом. Зоны проката коньков, раздевалки и душевые.

На втором этаже находятся административные помещения.

Всё сделано по современным технологиям и отвечает необходимым стандартам. Включая и само искусственное ледовое покрытие катка, которое теперь будет радовать юных спортсменов круглый год.

Ледовая арена стала логичным продолжением комплексной работы в городе металлургов.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Очень хороший спортивный кластер. Мы сначала привели в порядок стадион: освещение хорошее поставили, трибуны. Дальше был отремонтирован бассейн с соответствующей инфраструктурой, появилось дополнительное открытое футбольное поле. И, конечно, каток с искусственным льдом, круглогодичный, очень достойный объект и самое главное, что всё очень удобно расположено в одном месте».

Андрей Рудаков, глава города Мончегорска: «Скажу, наверное, кратко и с благодарностью, отнеся всё это губернатору Мурманской области Андрею Владимировичу Чибису, главе «Интерроса» Владимиру Олеговичу Потанину. Это те два человека, которые реализовали мечту мончегорцев, которая была, наверное, с поры моего детства».

Открыть ледовую арену «Имандра» в Мончегорск приехали почётные гости: звезды хоккея с мячом Валерий Грачев и Александр Осокин. Они пожелали юным северянам спортивных достижений.

Также поздравили мончегорцев с новым спортивным сооружением и руководители Кольской ГМК, которые активно поддерживают развитие инфраструктуры для активного досуга северян.

Роман Шаркий, генеральный директор компании «Кольская ГМК» «Это новая точка притяжения. Если раньше мы отправляли своих спортсменов куда-то в Норильск, в Красноярск, теперь можно принимать у нас эти соревнования и это очень круто. Люди будут приезжать, будут видеть наш город, как он развивается – это дорогого стоит».

Современный комплекс был построен за полтора года благодаря соглашению компании «Норникель» и правительства Мурманской области для социально-экономического развития региона.

Преобразование городов Заполярья идёт активными темпами. Буквально в августе такую же большую ледовую арену «Норникель» открыл в Заполярном. В Мончегорске же, по плану компании, это далеко не единственный проект для горожан.

Николай Уткин, первый вице-президент компании «Норникель»: «Мы будем продолжать реализовывать свои планы. У нас не за горами школа, которая появится в Мончегорске. Не буду раскрывать всех секретов. Реализация нашего соглашение не заканчивает 2024-ым, 2025 и 2026 годами».

Но, главную оценку новой ледовой арене дадут уже спортсмены. В день открытия они сфотографировались с почётными гостями, а главе региона подарили именной свитшот с номером региона.

После торжественной церемонии Андрей Чибис и Николай Уткин совершили символическое вбрасывание шайбы дебютного для арены «Имандра» хоккейного матча.

И первыми вышли на лёд взрослые члены команд сборной Кольской ГМК и «Полярная звезда». Они провели показательный хоккейный матч.

С новых трибун игроков на льду эмоционально поддерживали зрители.

Возможно, что именно эта ледовая арена станет отправной точкой для будущих звёзд хоккея и фигурного катания Мурманской области.

